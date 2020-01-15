❌😷Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

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УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса.

Решение касается матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированных на 17 и 18 марта, игр Лиги Европы, запланированных на 19 марта, а также юношеской лиги УЕФА.

Вследствие этого была перенесена и жеребьевка 1/4 финала еврокубков.

Ранее в связи со вспышкой коронавирусной инфекции были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и многие другие лиги и спеортивные соревнования.

Вчера УЕФА назначил на 17 марта совещание по видеосвязи с участием представителей всех ассоциаций, членов Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). На нем, по информации L’Equipe, объявят о переносе Евро-2020 на лето 2021 года.

По последним данным, во всем мире зафиксировано 128 343 случая заражения коронавирусом. Умерли 4 720 человек.

Как минимум у 7 спортсменов коронавирус: в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

Похоже, Евро-2020 тоже перенесут. Но все не так просто: на следующее лето есть планы и у ФИФА

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет

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