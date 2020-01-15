ЦСКА не возместит деньги за пропущенные матчи с «Уфой» или «Зенитом», согласно правилам использования абонементов («ЦВБП-медиа»)

изменил правила приобретения, пользования и возврата билетов и абонементов на матчи.

Абонемент на матчи клуба не действителен в том случае, если вынесено решение о проведении игры без зрителей.

В разделе «Порядок доступа владельцев билетов и абонементов на стадион» появился следующий пункт: «Абонемент не действителен на матчах, в отношении которых органами государственной власти, органами местного самоуправления, юрисдикционными или иными уполномоченными органами РФС, РФПЛ, ФИФА, УЕФА вынесено решение о проведении матчей без зрителей, запрете на допуск зрителей в секторы стадиона, ограничении количества зрителей на стадионе или проведении матчей на нейтральном стадионе в другом городе.

В указанных случаях возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится».

Несколько дней назад данный пункт правил был приведен в другом виде, сообщает телеграм-канал «ЦВБП-медиа».

Добавим, что данный пункт существовал и раньше, однако позже в него добавили поправку, касающуюся решений органов госвласти, местного самоуправления, РПЛ, ФИФА и УЕФА.

На сайте ЦСКА указано, что «правила могут быть изменены клубом в одностороннем порядке в любое время».

Ранее в ЦСКА заявляли, что зрителям будут возвращены деньги.

«Тем, кто не сможет попасть на стадион из-за введенных ограничений, деньги будут возвращены», – говорил представитель пресс-службы армейцев в беседе с NEWS.ru.

ЦСКА пустит на игры с «Зенитом» и «Уфой» только владельцев абонементов. Матч для посещения определится жеребьевкой