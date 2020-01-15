Чемпионат России могут приостановить на 2 недели, если РПЛ получит рекомендацию от УЕФА

Журналист Сергей Егоров сообщил, что Премьер-лига может быть приостановлена из-за коронавируса.

«На следующей неделе РПЛ и предстоит принять решение о том, как доигрывать чемпионат.

17 марта отложит/перенесет Евро (пока это неофициальная информация), и национальные еврочемпионаты и еврокубки доиграют до середины-конца июня.

В РПЛ, по моей информации, думают об остановке чемпионата при получении соответствующей рекомендации УЕФА. В этом случае остановка на две недели и доигрывание до середины июня.

Но есть и другой вариант. Если РПЛ остается, то у турнира нет конкурентов в плане интереса аудитории и, вероятно, сумасшедший рост у букмекеров – ставить-то больше не на что. И трансляций никаких больше нет.

Мой прогноз – турнир РПЛ будет остановлен», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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