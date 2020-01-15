Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы, связанной с коронавирусом (Daily Mail)

Клубы английской Премьер-лиги могут отказаться от возобновления сезона в следующем месяце после паузы, связанной с коронавирусом.

Сегодня официально было принято решение о приостановке проведения матчей АПЛ, а также Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 до 4 апреля.

По информации Daily Mail, отказ команд продолжать выступление может быть мотивирован опасениями касательно формы футболистов, а также целостностью соревнования.

Daily Mail также пишет, что в клубах не особенно верят в то, что чемпионат действительно возобновится через три недели.

Руководители нескольких клубов отметили ряд проблем, которых, по их словам, будет достаточно для того, чтобы турниры не были возобновлены, даже если власти разрешат проводить публичные мероприятия.

Во-первых, это риск того, что еще большее число футболистов заразится коронавирусом во время паузы, учитывая, что в восьми клубах уже подтверждены случаи инфицирования: в «Арсенале», , «Лестере», «Борнмуте», «Манчестер Сити», «Вест Хэме», «Брайтоне» и .

Во-вторых, под вопросом целостность чемпионата, для сохранности которой все клубы должны вернуться к матчам одновременно, однако реализовать это будет невозможно, если в ближайшие три недели последуют новые заражения.

В-третьих, у 69 футболистов АПЛ истекают сроки контрактов 30 июня, и это также может стать проблемой для спортивной целостности, если они уже договорились с другими клубами.

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