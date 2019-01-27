Загитова представит новый показательный номер на тему мюзикла «Нотр-Дам де Пари» на шоу «Россия, вперед!»

Российская фигуристка представит новый показательный номер на тему мюзикла «Нотр-Дам де Пари» на шоу «Россия, вперед!» 29 марта.

«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все все понимают, и здоровье превыше всего!

Так же мы с Алиной готовили всем сюрприз – новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам де Пари»! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар».

Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет! А наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу «Россия, вперед!» 29 марта!» – написал хореограф .

Новый номер Загитовой: катала под Hallelujah в полупрозрачном платье, сделала бабочку и упала с прыжка

«Ее глаза проникали и цеплялись за меня». Первая встреча Загитовой и Тутберидзе