Матчи «Ак Барса» и «Рубина» в Казани из-за коронавируса будут проходить без зрителей до 15 апреля

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что спортивные матчи в республике пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

Особый санитарно-эпидемиологический режим будет действовать до 15 апреля.

«Он включает в себя ряд ограничений при проведении мероприятий с участием большого количества людей: международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, спортивные матчи (регулярные игры) будут проводиться без участия зрителей, культурные мероприятия перенесены на более поздние сроки.

Запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей», – сказала Галимова.

Напомним, 18 и 20 марта в Казани пройдут матчи второго раунда плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

5 апреля «Рубин» проведет игру с «Локомотивом» в рамках Российской премьер-лиги.

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