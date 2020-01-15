Большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон не будет доигран (The Telegraph)

могут признать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран, сообщает The Telegraph.

Сегодня из-за пандемии коронавируса официально было принято решение о приостановке проведения матчей АПЛ, а также Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 до 4 апреля.

The Telegraph в прошлом месяце писал, что в регламенте нет каких-либо правил, регулирующих возможные действия при досрочном завершении чемпионата.

Однако один из высокопоставленных руководителей клуба АПЛ сообщил, что немногие выступают против присуждения чемпионства «Ливерпулю», для которого титул станет первым за 30 лет.

Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, опережая после 29-го тура на 25 очков. Для победы в чемпионате мерсисайдцам нужно одержать всего две победы.

Также Премьер-лига рассматривает вариант проведения следующего сезона с 22 командами-участниками.

Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы, связанной с коронавирусом (Daily Mail)

Источник из клуба АПЛ считает, что с вероятностью 75 процентов сезон не удастся завершить

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