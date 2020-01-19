Проведение всех турниров в Европе могут приостановить до сентября (The Independent)

Футбольные власти Англии и Европы, возможно, приостановят проведение всех турниров до сентября из-за коронавируса, сообщает The Independent.

В четверг влияние пандемии коронавируса на мировой спорт достигло такой критической отметки, что с руководящими футбольными органами Англии связался правительственный комитет, и в ходе беседы было подтверждено, что решение проводить матчи со зрителями было ошибочным.

В пятницу утром было официально принято решение о приостановке проведения матчей АПЛ, а также Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 до 4 апреля.

Однако источник, близкий к переговорам, заявил The Independent, что «идея, что мы продолжим играть к этому времени, просто нелепа».

В следующий вторник проведет встречу с представителями своих ассоциаций, руководителями Ассоциации европейских клубов, Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов ( ), чтобы выработать план по дальнейшим действиям.

Ожидается, что УЕФА отложит Евро-2020, приостановит Лигу чемпионов и предложит остановить проведение футбольных мероприятий по всему континенту.

Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы, связанной с коронавирусом (Daily Mail)