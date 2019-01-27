Ше-Линн Бурн поставила новую произвольную программу Евгении Медведевой

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила новую произвольную программу двукратной чемпионке мира по фигурному катанию .

«Произвольная программа. Спасибо, Ше-Линн! Всегда приятно с тобой работать», – написала Медведева.

Бурн ставила Медведевой произвольную программу на сезон-2019/20 на музыку из фильма «Мемуары Гейши».

Ше-Линн Бурн – моднейший хореограф сезона: ставит программы Медведевой, Туктамышевой и Кихире

Программы превращают фигурное катание в искусство: на них тратят тысячи долларов, зовут актеров и балетмейстеров