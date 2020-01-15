Суд рассмотрит жалобу на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор хавбеку Павлу Мамаеву и форварду «Сочи» Александру Кокорину 20 апреля.

«Кассационные жалобы на апелляционный приговор судебной коллеги Мосгорсуда переданы для рассмотрения в кассационной инстанции.

Судебное заседание назначено на 10:00 20 апреля», – сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Бушманов указал в жалобе, что судом незаконно вменено причинение одних и тех же повреждений потерпевшему Виталию Соловчуку, позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия потерпевшего.

«Мамаев хулиганства не совершал, а на момент нанесения ударов [Денису] Паку, в том числе стулом, находился на расстоянии не менее трех метров от потерпевшего», – заявил юрист.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова и защита Александра Протасовицкого, друга футболистов, также выразили несогласие с апелляционным приговором.

Стукалова уточнила, что в приговоре не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего Соловчука.

В начале мая 2019 года за две драки в центре Москвы суд отправил Кокорина и его брата Кирилла, Мамаева и Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (Кокорины).

17 сентября 2019-го футболисты покинули колонию, Протасовицкий вышел на свободу 8 ноября.

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