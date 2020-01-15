Суд рассмотрит жалобу на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор хавбеку «Ростова» Павлу Мамаеву и форварду «Сочи» Александру Кокорину 20 апреля.
«Кассационные жалобы на апелляционный приговор судебной коллеги Мосгорсуда переданы для рассмотрения в кассационной инстанции.
Судебное заседание назначено на 10:00 20 апреля», – сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Бушманов указал в жалобе, что судом незаконно вменено причинение одних и тех же повреждений потерпевшему Виталию Соловчуку, позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия потерпевшего.
«Мамаев хулиганства не совершал, а на момент нанесения ударов [Денису] Паку, в том числе стулом, находился на расстоянии не менее трех метров от потерпевшего», – заявил юрист.
Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова и защита Александра Протасовицкого, друга футболистов, также выразили несогласие с апелляционным приговором.
Стукалова уточнила, что в приговоре не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего Соловчука.
В начале мая 2019 года за две драки в центре Москвы суд отправил Кокорина и его брата Кирилла, Мамаева и Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (Кокорины).
17 сентября 2019-го футболисты покинули колонию, Протасовицкий вышел на свободу 8 ноября.
Кокорина и Мамаева отпустили: отчим игрока переехал ногу журналисту, сотрудники колонии ощущали себя королями
Кокорин и Мамаев 3 года не выедут за границу из-за судимости. Их может помиловать Путин или амнистировать Госдума