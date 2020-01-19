Димитар Бербатов: «Клопп ошибается, критикуя стиль Симеоне. Диего превратил «Атлетико» в машину»

Экс-форвард Димитар Бербатов прокомментировал критику главного тренера Юргена Клоппа в адрес тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Симеоне нужно сосредоточиться на своих методах и не заботиться о том, что говорит Клопп. Юрген ошибается, критикуя за его оборону. Это выбор Симеоне, какой стиль он предпочитает для своей команды.

Критика Чоло должна исчезнуть. «Ливерпуль» прекрасно знал, как может играть «Атлетико», и все равно не смог победить их.

Кроме того, стиль Симеоне очень помог команде, дважды вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов и даже угрожает гегемонии «Реала» и «Барселоны» в Ла Лиге. В самом деле, Диего превратил «Атлетико» в настоящую машину, поэтому никто не должен критиковать его за то, что он придерживается своих методов», – сказал Бербатов.

Юрген Клопп: «Атлетико» мог бы играть в настоящий футбол, но они сидят в защите и используют контратаки»