Димитар Бербатов: «Клопп ошибается, критикуя стиль Симеоне. Диего превратил «Атлетико» в машину»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал критику главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в адрес тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
«Симеоне нужно сосредоточиться на своих методах и не заботиться о том, что говорит Клопп. Юрген ошибается, критикуя «Атлетико» за его оборону. Это выбор Симеоне, какой стиль он предпочитает для своей команды.
Критика Чоло должна исчезнуть. «Ливерпуль» прекрасно знал, как может играть «Атлетико», и все равно не смог победить их.
Кроме того, стиль Симеоне очень помог команде, дважды вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов и даже угрожает гегемонии «Реала» и «Барселоны» в Ла Лиге. В самом деле, Диего превратил «Атлетико» в настоящую машину, поэтому никто не должен критиковать его за то, что он придерживается своих методов», – сказал Бербатов.
Юрген Клопп: «Атлетико» мог бы играть в настоящий футбол, но они сидят в защите и используют контратаки»