Гран-при Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределенный срок из-за коронавируса

«Формула-1» объявила о том, что гонки в Бахрейне и Вьетнаме не состоятся в намеченные сроки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Гран-при Бахрейна должен был пройти с 20 по 22 марта, этап во Вьетнаме – с 3 по 5 апреля.

Сегодня было объявлено об отмене первого Гран-при сезона в Мельбурне. Решение было принято после того, как один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирус.

В настоящий момент еще 14 сотрудников команды находятся на карантине, другие коллективы функционируют в особом режиме и приостановили работу на базах до 29 марта.

Предположительно, чемпионат должен будет возобновиться в мае, однако руководство серии заявило, что будет отслеживать ситуацию и корректировать планы в соответствие с положением вещей.

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