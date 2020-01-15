Два клуба АПЛ хотят, чтобы сезон был признан недействительным (The Athletic)

Клубы английской Премьер-лиги пока не пришли к соглашению, нужно ли возобновлять нынешний сезон.

Сегодня из-за пандемии коронавируса официально было принято решение о приостановке проведения матчей АПЛ, а также Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 до 4 апреля.

По данным The Athletic, два клуба выступили за то, чтобы нынешний сезон был признан недействительным.

Журналист Юэн Маккенна написал в твиттере, что этими клубами является и «Вест Хэм». Позже он удалил твит.

Однако большинство команд АПЛ склоняются к тому, что чемпионат нужно доиграть, даже если он продлится до июля.

Отметим, что на 12 июня запланирован старт Евро-2020. Турнир на данный момент не отменен официально, однако об этом могут объявить на следующей неделе.

После 29-го тура в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», которому для завоевания титула необходимо одержать всего две победы.

Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы, связанной с коронавирусом (Daily Mail)

Источник из клуба АПЛ считает, что с вероятностью 75 процентов сезон не удастся завершить

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