В Санкт-Петербурге запретили мероприятия с 1000+ участников из-за коронавируса. Игра «Зенита» с «Уралом» пройдет со зрителями

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В Санкт-Петербурге установлен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Запрет будет действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года.

Таким образом, эта мера затронет последующие матчи в РПЛ, за исключением встречи с «Уралом», которая пройдет 14 марта.

5 апреля «Зенит» примет «Крылья Советов», а 26-го – «Сочи». Также под ограничение попадет матч петербуржев в 1/2 финала Олимп Кубка России со «Спартаком» (23 апреля), если он пройдет в Санкт-Петербурге.

СКА 17 и 19 марта проведет первые домашние матчи второго раунда Кубка Гагарина с «Йокеритом».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом – у жительницы Кудрово, ранее вернувшейся из Италии.

Ее доставили в Боткинскую больницу Петербурга. Женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Как минимум у 7 спортсменов коронавирус: в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет