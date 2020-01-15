Хадсон-Одои сообщил, что вылечился от коронавируса

Вингер Каллум Хадсон-Одои, заразившийся коронавирусом, сообщил, что выздоровел.

«Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился.

Я последовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю.

Надеюсь, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле», – сказал игрок в видео в твиттере.

9 марта у Хадсона-Одои проявились симптомы незначительной простуды, после чего он не посещал тренировочную базу. Все, кто недавно близко контактировал с 19-летним англичанином, были самоизолированы.

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