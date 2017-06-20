Саночник Репилов: «Сделайте футболистам минималку 20 тысяч, как во всей России. Посмотрим, как они будут играть»

Двукратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал об отношении к футболу.
– Я люблю футбол, был на стадионе на матче ЦСКА – «Спартак». Мне кажется, это – самое крутое дерби, которое можно придумать.
Сидел на фан-трибуне за воротами. Не представляю, как можно при такой поддержке в защите чуть ли не в свои ворота мяч привезти?.. Тогда у Васина ноги запутались.
У нас в Сочи была примерно так же: по трассе едешь – и слышно, как люди крутят трещотки и что-то кричат. Уже от этого у меня увеличивался пульс, хотелось прыгнуть выше головы! А футболисты просто привыкают к этому.
– И перестают ценить?
– Именно, просто не ценят.
– Еще можно деньгам их позавидовать…
– Это все относительно. Как ты будешь хорошо играть, когда у тебя все нормально?
– Роналду очень богат, но хуже играть не стал…
– Я говорю про наших футболистов. Сделайте им минималку в 20 тысяч, как во всей России. И посмотрим, как они будут играть.
Нет, я не завидую футболистам и их деньгам. Это их личное дело. Болельщики для меня – это заряд. Можно вообще не тренироваться, когда вся страна у тебя за спиной, – сказал Репилов.
Саночник Репилов: «Не считаю, что наш футбол лучше санного спорта. Кто из футболистов реально на слуху – Смолов, Дзюба?»