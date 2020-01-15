Кашшаи об удалении Карпова в матче с «Ростовом»: «Очевидная ошибка. Безбородов неправильно оценил ситуацию»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод с удалением защитника ЦСКА Вадима Карпова в матче 21-го тура РПЛ с (2:3).

«В матче «Ростов» – ЦСКА в эпизоде со вторым пенальти, назначенным в ворота гостей, Безбородов не увидел контакта между Карповым и Поповым. Но контакт был, так что это нарушение правил.

В этом случае вмешался ВАР – судьи внимательно посмотрел эпизод, определили нарушение и сообщили об этом главному арбитру. Без них пенальти бы не назначили. Так что ВАР нужен футболу!

Следующий вопрос после назначения пенальти – какое наказание вынести Карпову: желтую или красную карточку? Безбородову нужно было посмотреть на несколько моментов, чтобы принять решение.

Но, к сожалению, он неправильно оценил ситуацию. Показать красную карточку Карпову в том эпизоде – очевидная ошибка. Правильным решением было бы назначение пенальти и желтая карточка защитнику ЦСКА», – объяснил Кашшаи.

Извините, мы опять про ВАР: Безбородов дал Карпову прямую красную за фол, который сначала даже не увидел