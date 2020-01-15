Президент «Атлетико»: «Симеоне – лучший тренер мира. Заключил бы с ним пожизненный контракт»

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Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о главном тренере команды Диего Симеоне

Мадридский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» по сумме двух матчей  (1:0, 3:2 – после овертайма).

«Симеоне входит в тройку самых важных людей в истории клуба. Мы знали, что можем победить [«Ливерпуль»].

У нас лучший тренер мира и отличная команда, на которую клуб может рассчитывать еще многие годы. Я бы заключил с Симеоне пожизненный контракт», – сказал Сересо.

Симеоне и Клопп организовали лучшую дуэль года. «Ливерпуль» уничтожил левый фланг «Атлетико», но вылетел из-за Адриана

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