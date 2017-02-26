У первой леди Канады обнаружили коронавирус. 4 марта с ней встречался Льюис Хэмилтон

У жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо диагностировали коронавирус COVID-19.

Симптомы проявились у нее в среду вечером. Сам Джастин Трюдо помещен под карантин. У него нет симптомов заболевания.

4 марта Софи Грегуар-Трюдо принимала участие в мероприятии на «Уэмбли», где также присутствовали пилот «Мерседеса» , актер Идрис Эльба, актриса Гвендолин Кристи, шеф-повар Джейми Оливер и певица Леона Льюис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Grégoire Trudeau (@sophiegregoiretrudeau) 5 Мар 2020 в 8:45 PST

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