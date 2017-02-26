У первой леди Канады обнаружили коронавирус. 4 марта с ней встречался Льюис Хэмилтон

Теги Льюис Хэмилтон Уэмбли светская хроника Формула-1 Мерседес Политика коронавирус Авто

У жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо диагностировали коронавирус COVID-19.

Симптомы проявились у нее в среду вечером. Сам Джастин Трюдо помещен под карантин. У него нет симптомов заболевания.

4 марта Софи Грегуар-Трюдо принимала участие в мероприятии на «Уэмбли», где также присутствовали пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, актер Идрис Эльба, актриса Гвендолин Кристи, шеф-повар Джейми Оливер и певица Леона Льюис.

 
 
 
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Публикация от Sophie Grégoire Trudeau (@sophiegregoiretrudeau)

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