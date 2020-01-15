Кашшаи об удалении Понсе в матче с ЦСКА: «Судья ошибся, показав вторую желтую»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил эпизод с удалением форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе в матче 1/4 финала Олимп Кубка России с (3:2, дополнительное время).

Арбитр Сергей Иванов показал аргентинцу вторую желтую карточку на 103-й минуте, посчитав, что форвард ударил локтем защитника армейцев . Первое предупреждение Понсе получил, задев рукой вратаря Игоря Акинфеева в борьбе.

«Контакт был незначительным. Не в голову, не в колено. Но каждый игрок должен корректно вести себя на поле. Судья совершил ошибку, показав вторую желтую.

Спустя 10 дней мы говорим о том, что была совершена единственная ошибка. Надо говорить о хорошем. В целом я доволен его работой», – сказал Кашшаи.

Эти решения взбесили «Спартак» (но не помешали выиграть): рука Дивеева слишком высоко, рука Понсе – наоборот, не очень

КДК не стал рассматривать удаление Понсе. Вторая желтая не будет отменена