Серия А хочет закончить сезон, играя матчи каждые 3 дня до конца июня

Руководство Серии А обсудило проведение чемпионата, приостановленного из-за распространения коронавируса.

Лига выступила против завершения первенства в формате плей-офф за чемпионство и сохранение прописки в высшем дивизионе.

Планируется завершить турнир, проводя матчи каждые три дня и распределив несколько туров на весь июнь.

Отметим, что на 12 июня запланирован старт Евро-2020. Турнир на данный момент не отменен официально, однако об этом могут объявить на следующей неделе.

Возможно, в Италии не будет чемпиона-2020, а команды для еврокубков назначат (по текущей таблице). Вы угадали, все из-за вируса

Спорт на карантине: ЛЧ, АПЛ, НБА, НХЛ – все прервали. Остались РПЛ и КХЛ