Испанские клубы потеряют 678 млн евро в случае полной остановки сезона из-за коронавируса

Полная остановка сезона в Испании из-за коронавируса обойдется клубам в 678,4 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

Команды потеряют 549 млн на телевизионных правах, 88 млн на абонементах и 41,4 млн на продажах билетов на матчи Ла Лиги и Сегунды.

В случае, если сезон будет возобновлен, но матчи в Испании будут проходить без зрителей, то клубы высшего дивизиона недосчитаются 117 млн евро, команды второго дивизиона – 12,5 млн.

В четверг приняла решение приостановить чемпионат Испании на два тура из-за распространения коронавируса. При этом в Федерации футбола Испании (RFEF) не уверены, что сезон в Ла Лиге будет доигран.

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