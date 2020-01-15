Лиги 1 и 2 Франции приостановили на неопределенный срок

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции на сегодняшнем экстренном заседании объявил о приостановке Лиги 1 и Лиги 2 в связи с пандемией коронавируса.

Чемпионаты прерваны, начиная с сегодняшнего дня, на неопределенный срок. Соответственно, матчи 29-го тура Лиги 1 также не состоятся.

Ранее были отменены матчи всех турниров под эгидой Федерации футбола Франции.

Как минимум у 7 спортсменов коронавирус: в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет