😱 🇫🇷 Семикратный обладатель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад завершил карьеру

Французский биатлонист принял решение завершить карьеру.

31-летний Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, тринадцатикратным чемпионом мира. Ему первому в истории удалось выиграть мира семь раз подряд. Всего у него 28 медалей чемпионатов мира и 26 Малых хрустальных глобусов.

У французского спортсмена 149 подиумов на Кубке мира и 82 победы. По числу побед он идет на втором месте после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена (90).

Фуркад четыре раза смог выиграть все Малые хрустальные глобусы в сезоне, установил рекорд по числу подиумов за сезон (22) и по непрерывной серии подиумов (18).

В сезоне-2019/20 Фуркад тоже может выиграть Кубок мира – обладатель трофея определится завтра в гонке преследования на этапе в Контиолахти.

«Спасибо за путешествие. Время сказать: «прощайте», – написал Фуркад.

Thanks for the journey 💙

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84