АПЛ не отменит сезон после приостановки из-за коронавируса

АПЛ не намерена отменять сезон после приостановки чемпионата Англии из-за коронавируса.

Лига объявила, что намерена возобновить сезон, как только это станет возможным.

«Несмотря на трудности, цель Премьер-лиги состоит в том, чтобы провести перенесенные матчи в другое время, когда это станет возможно по соображениям безопасности», – говорится в заявлении АПЛ.

На данный момент возобновление Премьер-лиги планируется 4 апреля.

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