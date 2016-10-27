Старт «Джиро д’Италия-2020» отложили на неопределенный срок из-за коронавируса

Старт многодневки «Джиро д’Италия» откладывается на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

Гонка должна была начаться 9 мая в Будапеште.

«Из-за распространения коронавируса правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение, при котором запрещено проведение массовых мероприятий.

Оргкомитет венгерских этапов «Джиро д’Италия» объявил о невозможности проведения старта гонки в Венгрии в запланированные даты.

Новая дата старта будет объявлена не ранее 3 апреля», – говорится в заявлении организаторов многодневки.

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