Поль Погба: «Расистские оскорбления – невежество. Они сделают меня сильнее»

Полузащитник Поль Погба высказался на тему расизма.

«Мои предки и родители пострадали за то, чтобы мое поколение сегодня обрело свободу: работать, ездить в автобусе и играть в футбол.

Расистские оскорбления – невежество. Они могут сделать меня только сильнее и мотивировать на борьбу за следующее поколение», – написал Погба в твиттере.

Погба подвергся расистским оскорблениям в твиттере. Теперь соцсеть будет следить за аккаунтами 50 темнокожих футболистов

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K