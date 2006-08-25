Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после незабитого пенальти в игре с «Пэлас»

Форвард Маркус Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям в твиттере.

Причиной нападок послужил незабитый пенальти в матче против (1:2).

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер высказался относительно инцидента.

«Мы уже говорили об этом до выходных. Нам нужно это остановить.

Мне нечего сказать. Мы продолжаем проводить все эти кампании «нет расизму», а они продолжают прятаться под вымышленными личинами.

Просто сумасшествие, что мы говорим об этом в 2019 году», – сказал Сульшер.

Ранее полузащитник «МЮ» Поль Погба также стал жертвой расистских нападок в соцсетях.