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Озил – болельщику «Тоттенхэма»: «Пустое место – это ваша комната трофеев»

Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм ахахаха Футбол

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил подшутил над конкурентом «канониров» «Тоттенхэмом».

Болельщик «шпор» на странице в твиттере разместил фото своей команды с подписью: «Погодите, почему на нашей командной фотографии был Озил?», намекая на пустое место на фотографии.

Фанату ответил сам немецкий футболист: «Если присмотреться, то там [на пустом месте] можно увидеть вашу комнату трофеев».

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