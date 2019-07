Озил – болельщику «Тоттенхэма»: «Пустое место – это ваша комната трофеев»

Полузащитник Месут Озил подшутил над конкурентом «канониров» «Тоттенхэмом».

Болельщик «шпор» на странице в твиттере разместил фото своей команды с подписью: «Погодите, почему на нашей командной фотографии был Озил?», намекая на пустое место на фотографии.

Фанату ответил сам немецкий футболист: «Если присмотреться, то там [на пустом месте] можно увидеть вашу комнату трофеев».

If you look closely ... you can see your trophy cabinet 🧐😉 #YaGunnersYa https://t.co/e5YCn1doDt