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    Головин вошел в сборную 23-го тура лиги 1 по версии L’Equipe

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    Французское издание L’Equipe составило символическую сборную 23-го тура лиги 1.

    В число лучших игроков тура чемпионата Франции вошел полузащитник «Монако» Александр Головин. 

    Напомним, россиянин отметился голом в матче с «Тулузой». Хавбек забил во втором матче подряд.

    Полностью символическая сборная 23-го тура Лиги 1 выглядит так: Антони Лопеш («Лион»), Мехди Зеффан («Ренн»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Илтон («Монпелье»), Юссуф Коне («Лилль»),  Александр Головин, Франсеск Фабрегас (оба – «Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Тристан Дингоме («Реймс»), Жонатан Бамба («Лилль»), Мусса Дембеле («Лион»).

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