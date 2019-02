Головин вошел в сборную 23-го тура лиги 1 по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe составило символическую сборную 23-го тура лиги 1.

В число лучших игроков тура чемпионата Франции вошел полузащитник Александр Головин.

Напомним, россиянин отметился голом в матче с «Тулузой». Хавбек забил во втором матче подряд.

Полностью символическая сборная 23-го тура Лиги 1 выглядит так: Антони Лопеш («Лион»), Мехди Зеффан («Ренн»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Илтон («Монпелье»), Юссуф Коне («Лилль»), , Франсеск Фабрегас (оба – «Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Тристан Дингоме («Реймс»), Жонатан Бамба («Лилль»), Мусса Дембеле («Лион»).

L’Equipe’s Ligue 1 team of the week from the 23rd (official) round of matches. pic.twitter.com/fcT5EhKOny