Суарес вошел в топ-5 бомбардиров за всю историю «Барселоны». У него 167 голов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:1).
Для 31-летнего форварда это уже 167 забитый мяч в составе «Барселоны», что позволило ему подняться на пятое место среди лучших бомбардиров за всю историю клуба.
Лучшим бомбардиром каталонского клуба является Лионель Месси. В активе аргентинца 576 голов. Суарес теперь делит пятое место с Жозепом Эсколой, игравшим за «Барселону» в 30-х и 40-х годах прошлого века.
В текущем сезоне примеры уругваец провел 19 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику Суареса можно посмотреть здесь.
🔥 @LuisSuarez9 is now in the 🔝5⃣ of Barça’s all-time scorers! 🔵🔴 Congrats, Luis! 👏👏— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 января 2019 г.
⚽ Leo Messi 5⃣7⃣6⃣
⚽ César 2⃣3⃣2⃣
⚽ Kubala 1⃣9⃣4⃣
⚽ Samitier 1⃣8⃣4⃣
⚽ Luis Suárez 1⃣6⃣7⃣
⚽ Escolà 1⃣6⃣7⃣
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/CAuupwE9ic
Суарес врезался в кипера «Леганеса», когда забивал гол. К VAR вопросы