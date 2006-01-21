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    Суарес вошел в топ-5 бомбардиров за всю историю «Барселоны». У него 167 голов

    Теги Барселона Ла Лига Луис Суарес Леганес Жозеп Эскола Футбол

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:1). 

    Для 31-летнего форварда это уже 167 забитый мяч в составе «Барселоны», что позволило ему подняться на пятое место среди лучших бомбардиров за всю историю клуба. 

    Лучшим бомбардиром каталонского клуба является Лионель Месси. В активе аргентинца 576 голов. Суарес теперь делит пятое место с Жозепом Эсколой, игравшим за «Барселону» в 30-х и 40-х годах прошлого века.

    В текущем сезоне примеры уругваец провел 19 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику Суареса можно посмотреть здесь

    Суарес врезался в кипера «Леганеса», когда забивал гол. К VAR вопросы

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