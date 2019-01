Суарес вошел в топ-5 бомбардиров за всю историю «Барселоны». У него 167 голов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании с (3:1).

Для 31-летнего форварда это уже 167 забитый мяч в составе «Барселоны», что позволило ему подняться на пятое место среди лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Лучшим бомбардиром каталонского клуба является . В активе аргентинца 576 голов. Суарес теперь делит пятое место с Жозепом Эсколой, игравшим за «Барселону» в 30-х и 40-х годах прошлого века.

В текущем сезоне примеры уругваец провел 19 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику Суареса можно посмотреть здесь.

🔥 @LuisSuarez9 is now in the 🔝5⃣ of Barça’s all-time scorers! 🔵🔴 Congrats, Luis! 👏👏



⚽ Leo Messi 5⃣7⃣6⃣

⚽ César 2⃣3⃣2⃣

⚽ Kubala 1⃣9⃣4⃣

⚽ Samitier 1⃣8⃣4⃣

⚽ Luis Suárez 1⃣6⃣7⃣

⚽ Escolà 1⃣6⃣7⃣



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/CAuupwE9ic