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    Пике продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания

    «Барселона» подписала новый контракт с защитником Жераром Пике.

    30-летний испанец подписал с клубом контракт до 2022 года.

    Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2008 году вернулся в каталонский клуб.

    Подробную статистику выступлений Пике смотрите здесь.

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