Пике продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года

подписала новый контракт с защитником Жераром Пике.

30-летний испанец подписал с клубом контракт до 2022 года.

Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он перешел в , а в 2008 году вернулся в каталонский клуб.

📄🖊 It’s official – @3gerardpique has signed a new Barça contract until 2022!

🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/p8ECSx1wkH