Пике продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года

«Барселона» подписала новый контракт с защитником Жераром Пике.
30-летний испанец подписал с клубом контракт до 2022 года.
Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2008 году вернулся в каталонский клуб.
📄🖊 It’s official – @3gerardpique has signed a new Barça contract until 2022!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 января 2018 г.
🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/p8ECSx1wkH
Подробную статистику выступлений Пике смотрите здесь.
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