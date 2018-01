Пеллегрино подтвердил интерес «Саутгемптона» к Промесу

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино подтвердил, что клуб собирается приобрести нападающего «Спартака» Куинси Промеса.

Об этом сообщил журналист Алекс Крук в своем твиттере.

«Пеллегрино подтвердил интерес к Промесу. Клубам нужно договориться о сумме трансфера», – написал Крук.

