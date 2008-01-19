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    «Спартак» не намерен продавать Промеса этой зимой

    Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Куинси Промес

    «Спартак» не намерен продавать полузащитника Куинси Промеса этой зимой.

    Ранее появилась информация, что «Саутгемптон» проявляет интерес к голландскому хавбеку. Потенциальная сделка оценивалась примерно в 30 миллионов евро.

    Тем не менее, как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент руководство красно-белых не рассматривает вариант продажи 26-летнего игрока, который, скорее всего, не покинет московскую команду до конца нынешнего сезона.

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