«Спартак» не намерен продавать Промеса этой зимой

не намерен продавать полузащитника Куинси Промеса этой зимой.

Ранее появилась информация, что проявляет интерес к голландскому хавбеку. Потенциальная сделка оценивалась примерно в 30 миллионов евро.

Тем не менее, как сообщает «Спорт-Экспресс», на данный момент руководство красно-белых не рассматривает вариант продажи 26-летнего игрока, который, скорее всего, не покинет московскую команду до конца нынешнего сезона.