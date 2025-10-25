Губанова о Гран-при Китая: «В техническом плане хотелось выступить максимально хорошо. В принципе, я справилась с задачей»

Анастасия Губанова прокомментировала свое выступления на Гран-при Китая.

Фигуристка из Грузии заняла четвертое место на турнире в Чунцине. Победила Эмбер Гленн, второй стала Алиса Лью, третьей Ринка Ватанабе.

«На самом деле я сегодня не нервничала. Все было как обычно. Конечно, волнение присутствовало, но все в пределах разумного.

Очень хотелось, конечно, удержать все прыжки. Поскольку сезон складывается довольно удачно, я всегда стараюсь выполнить техническую часть. И не хотелось снижать планку и на этих соревнованиях.

Так что в техническом плане хотелось выступить максимально хорошо. В принципе, я справилась с этой задачей, а в конце постаралась показать и эмоции.

В принципе, отличная форма, набранная в межсезонье к олимпийской квалификации, сохраняется до сих пор. Конечно, после стартов она немного спадает, но благодаря тренировкам тут же возвращается на прежний уровень», – сказала Губанова .