Ригини об оценках Шайдорова за короткую программу: «Считаем, что это было настоящее ограбление»

Хореограф Иван Ригини заявил, что Шайдорова «ограбили» на Гран-при Китая.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за короткую программу 88,33 балла. Он уступил японцу Шуну Сато (94,13) и итальянцу Даниэлю Грасслю (90,42).

«Завтра будет другая битва, и будут доказательства того, что у этого парня одни из самых чистых прыжков на планете. Техника некоторых фигуристов просто не из этого мира, и он один из них.

Мы считаем, что произошло настоящее ограбление, но это уже в прошлом. Посмотрим, что будет завтра», – написал Ригини в сторис.