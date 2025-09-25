Дзепка о допуске к международным стартам: «Будем ждать и надеяться. Радует, что есть какие-то сдвиги в этой ситуации»

София Дзепка заявила, что надеется выступить на международных стартах.

Фигуристка заняла первое место на турнире памяти Сергея Гринькова, набрав 221,15 балла в категории КМС.

– Есть ли у вас желание показать себя на международной арене?

– Конечно. Это, наверное, ни с чем не сравнимые опыт и эмоции, которые любой спортсмен мечтает испытать. Мы будем ждать, когда политическая ситуация наладится. И, в общем, ждать и надеяться.

– Вы почувствовали радость от того, что нас допустили хоть на какие-то старты?

– Меня опять-таки радует, что есть какие-то сдвиги в этой ситуации. Хотелось бы, конечно, чтобы не было никаких проблем вообще. Но это я говорю об идеальном мире.