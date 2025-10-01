Илья Авербух: «Уверен, Валиева еще не сказала свое главное слово в спорте. Конечно, предстоит тяжелый труд, и Соколовской это по плечу»
Авербух считает, что Валиева сможет добиться успеха на соревнованиях.
Фигуристка Камила Валиева в конце октября начнет тренироваться в академии Татьяны Навки «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
Дисквалификация спортсменки за триметазидин закончится в декабре текущего года.
«Уверен, что Камила еще не сказала свое главное слово в спорте. Она одареннейший, талантливейший человек. Все в ее руках. Конечно, предстоит огромная работа, тяжелый труд. Уверен, что и ей, и Светлане Соколовской все по плечу», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.
Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
