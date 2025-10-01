Илья Авербух: «Уверен, Валиева еще не сказала свое главное слово в спорте. Конечно, предстоит тяжелый труд, и Соколовской это по плечу»

Авербух считает, что Валиева сможет добиться успеха на соревнованиях.

Фигуристка Камила Валиева в конце октября начнет тренироваться в академии Татьяны Навки «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской . Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе .

Дисквалификация спортсменки за триметазидин закончится в декабре текущего года.

«Уверен, что Камила еще не сказала свое главное слово в спорте. Она одареннейший, талантливейший человек. Все в ее руках. Конечно, предстоит огромная работа, тяжелый труд. Уверен, что и ей, и Светлане Соколовской все по плечу», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.

