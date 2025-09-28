Фролова об идее произвольной: «Нюкта – богиня тьмы, она влюбилась в положительного бога. Хотелось передать мысль, что даже плохой персонаж имеет что-то светлое внутри»

Анна Фролова рассказала, какой образ раскрывает в произвольной программе.

Фигуристка представила на контрольных прокатах новую произвольную под композицию Miracle Сары Брайтман.

«Осталось только вкатать, чтобы она достойно выглядела на льду. Морально и физически чуть-чуть подустала, адреналин, чуть-чуть перегорела.

Работали над программой очень много, нужно показать смену образа, она должна быть очень контрастной. Вначале я достаточно негативный персонаж, богиня ночи, тьмы. Нюкта – богиня тьмы, она влюбилась в положительного бога. Хотелось передать мысль, что даже самый плохой и негативный персонаж имеет что-то светлое внутри себя, может порождать что-то доброе и хорошее.

Мы отталкивались от музыки, она стала ассоциироваться с темой богини, поизучали мифологию, выбрали такой образ. Рада это интерпретировать на льду. Ставила программу Анна Новичкина. Я с ней работала в юниорские сезоны», – сказала Фролова после проката.