Евгений Устенко: «Короткая программа родилась за границей — ее ставили Танит и Чарли Уайт, а потом работала Елена Соколова»
Евгений Устенко рассказал о работе с Танит и Чарли Уайт над ритм-танцем.
Устенко выступает в танцах на льду с Екатериной Мироновой.
«Короткая программа родилась за границей — ее ставили Танит Уайт (Белбин), Чарли Уайт, а потом работала Елена Николаевна (Соколова).
Кирилл Алешин тоже поучаствовал в постановке.
С Чарли Уайтом мы обмениваемся шутками, приветами, Екатерина отвечает за шутки в нашей паре», — сказал Устенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости