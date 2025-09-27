Евгений Устенко: «Короткая программа родилась за границей — ее ставили Танит и Чарли Уайт, а потом работала Елена Соколова»

Евгений Устенко рассказал о работе с Танит и Чарли Уайт над ритм-танцем.

Устенко выступает в танцах на льду с Екатериной Мироновой.

«Короткая программа родилась за границей — ее ставили Танит Уайт (Белбин), Чарли Уайт, а потом работала Елена Николаевна (Соколова).

Кирилл Алешин тоже поучаствовал в постановке.

С Чарли Уайтом мы обмениваемся шутками, приветами, Екатерина отвечает за шутки в нашей паре», — сказал Устенко.