София Дзепка: «Мы не обладаем какой-то суперсекретной техникой подготовки. Постепенно пробовали внедрять второй тулуп в программу»

Фигуристка София Дзепка высказалась о победе на турнире памяти Сергея Гринькова.

Дзепка заняла первое место на соревнованиях юниорок в Москве, исполнив два четверных тулупа в произвольной программе.

«Подготовку мы не сильно меняли, просто постепенно начали на тренировках пробовать внедрять второй тулуп в программу. Сначала не получалось, потом, соответственно, в какой-то момент уже были какие-то сдвиги. В результате получился, удалось продемонстрировать на соревнованиях.

Мы не обладаем какой-то суперсекретной техникой подготовки. Просто готовились, работали. Невозможно быть на 200% уверенным, что если ты на тренировке сделаешь что-то, то на соревнованиях ты точно не сорвешь. Насколько мне известно, такими стабильными ультра-си пока что обладает только Илья Малинин», – цитирует фигуристку ТАСС.

Также Дзепка отметила выступление россиянина Петра Гуменника на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

– Для меня это второй старт в сезоне, если не считать контрольные прокаты. Подготовка проходила стандартно. Ничего нового я не делала, никакие новые технологии, чтобы ускорить прогресс, специально не внедряла. Старт рабочий. Показал, над какими элементами нужно еще поработать до начала этапов.

– Следили за отборочным турниром?

– Да, конечно. Я очень рада за ребят. Испытываю гордость, что они поедут на Олимпиаду и поборются.

– Чьи выступления понравились больше всего?

– Я первый раз смотрела короткую программу Петра Гуменника. Мне она очень понравилась. Очень понравился оригинальный подход, они добавили новшество в программу, использовав платок в качестве атрибута, хоть и пришитого к костюму. Мне кажется, это прибавило изюминку к программе. На мой взгляд, это здорово, – приводит слова Дзепки «Матч ТВ».