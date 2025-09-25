  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • София Дзепка: «Мы не обладаем какой-то суперсекретной техникой подготовки. Постепенно пробовали внедрять второй тулуп в программу»
1

София Дзепка: «Мы не обладаем какой-то суперсекретной техникой подготовки. Постепенно пробовали внедрять второй тулуп в программу»

Фигуристка София Дзепка высказалась о победе на турнире памяти Сергея Гринькова.

Дзепка заняла первое место на соревнованиях юниорок в Москве, исполнив два четверных тулупа в произвольной программе.

«Подготовку мы не сильно меняли, просто постепенно начали на тренировках пробовать внедрять второй тулуп в программу. Сначала не получалось, потом, соответственно, в какой-то момент уже были какие-то сдвиги. В результате получился, удалось продемонстрировать на соревнованиях.

Мы не обладаем какой-то суперсекретной техникой подготовки. Просто готовились, работали. Невозможно быть на 200% уверенным, что если ты на тренировке сделаешь что-то, то на соревнованиях ты точно не сорвешь. Насколько мне известно, такими стабильными ультра-си пока что обладает только Илья Малинин», – цитирует фигуристку ТАСС.

Также Дзепка отметила выступление россиянина Петра Гуменника на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

– Для меня это второй старт в сезоне, если не считать контрольные прокаты. Подготовка проходила стандартно. Ничего нового я не делала, никакие новые технологии, чтобы ускорить прогресс, специально не внедряла. Старт рабочий. Показал, над какими элементами нужно еще поработать до начала этапов.

– Следили за отборочным турниром?

– Да, конечно. Я очень рада за ребят. Испытываю гордость, что они поедут на Олимпиаду и поборются.

– Чьи выступления понравились больше всего?

– Я первый раз смотрела короткую программу Петра Гуменника. Мне она очень понравилась. Очень понравился оригинальный подход, они добавили новшество в программу, использовав платок в качестве атрибута, хоть и пришитого к костюму. Мне кажется, это прибавило изюминку к программе. На мой взгляд, это здорово, – приводит слова Дзепки «Матч ТВ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
София Дзепка
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Сихарулидзе о новом стиле формы фигуристов: «Хохломские изделия известны всему миру. Трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом»
224 минуты назад
Nebelhorn Trophy. Томоно, Цубои, Бричги, Торгашев, Садовский покажут короткие программы
1225 минут назадLive
Бренд Алены Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
1845 минут назадФото
Дзепка и Стрельцова исполнили по два четверных на турнире памяти Гринькова
11сегодня, 10:17
Турнир памяти Гринькова. Лазарев, Лукин, Малышев, Заводских покажут произвольные программы
34сегодня, 10:03Live
Дарья Лебедева: «У меня уже третий старт подряд, накатываю программы. Надо больше работать над скольжением, компонентами, вращениями»
2сегодня, 10:02
Бывшая ученица Тутберидзе Александра Деева: «Благодаря характеру Этери Георгиевны и ее умению выбивать для нас лед все развивались и добивались успехов»
7сегодня, 09:52
Турнир памяти Гринькова. Дзепка победила по КМС, Сарафанова – 2-я, Стрельцова – 3-я, Парсегова – 4-я, Яметова, Елисова и Захарова выступят на взрослом турнире
244сегодня, 09:35
Экс-фигуристка Деева о работе тренером в хоккее: «Это дикое комбо для многих, женщина в хоккее по-прежнему воспринимается странно. Хотелось доказать, что я не случайный человек на льду»
1сегодня, 09:30
Алексей Ягудин станет гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ
4сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Кэлхаун и Желтышев, Хомик и Бюлоу представят ритм-танцы
45 минут назадLive
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1620 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
320 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52