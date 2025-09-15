Вайцеховская о ситуации с Петросян: «Грош цена тому начальнику, который не способен наладить работу так, чтобы она бесперебойно шла в его отсутствие»

Вайцеховская высказалась о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору.

Сегодня стало известно, что тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не допущен к сопровождению Аделии Петросян на квалификационные соревнования к Олимпиаде.

Турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября, Петросян примет в нем участие в нейтральном статусе.

«Ситуация с Аделией Петросян (а точнее – с Даниилом Глейхенгаузом, которому отказали в возможности присутствовать на Пекинской квалификации) напомнила мне историю, которая будет очень к месту.

Перед моими Олимпийскими играми в Монреале, когда вся команда уже была в Канаде стало известно, что мой личный тренер Валентина Дедова на Игры не приедет – ей вовремя не дали визу.

И когда все вокруг уже искренне полагали, что известие меня деморализует, отец, который был там же, на Играх с командой пловцов, вместо того, чтобы начать меня утешать, сказал: мол, в Америке существует хорошая практика. Всех директоров крупных предприятий время от времени отправляют в длительные командировки или отпуск. И смотрят, насколько четко предприятие работает, оставшись без руководителя.

Если начинаются проблемы, директора немедленно увольняют. Потому что грош цена тому начальнику, который не способен наладить работу так, чтобы она бесперебойно шла в его отсутствие.

А резюме было таким: твоя главная задача на Играх – доказать всем, что у тебя самый лучший тренер в мире.

Вот и Аделии я искренне желаю спокойно делать свою работу и помнить, что она не одна. Неважно, что те, кто ее готовил к этому старту, не находятся рядом», – написала журналист и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская.

