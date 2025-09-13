Анна Щербакова: «Работа в кадре – это новый опыт. Стараюсь пересматривать свои эфиры, исключать ошибки»
Олимпийской чемпионке Анне Щербаковой интересно работать на ТВ.
«Фигурное катание – это тот вид спорта, которым я занимаюсь с трех лет. Я понимаю, что мне нужно делать на льду, как себя подготовить и настроить.
А работа в кадре – это новый опыт. Стараюсь пересматривать свои эфиры, исключать ошибки. Но во время эфира может быть импровизация и к этому нужно быть готовой.
После Олимпийских игр было много разных мероприятий и предложений. Все интересно и все хочется попробовать. Это волнительно, потому что тебе ничего неизвестно. На хейт стараюсь не реагировать. Стараюсь исключать свои ошибки», – сказала Щербакова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
