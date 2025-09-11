  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева о женском катании: «ЧМ и ЧЕ только с тройными акселями, я в свое время выигрывала с каскадами 3-3. После отстранения нашей сборной практически ни одного чистого четверного»
8

Медведева о женском катании: «ЧМ и ЧЕ только с тройными акселями, я в свое время выигрывала с каскадами 3-3. После отстранения нашей сборной практически ни одного чистого четверного»

Евгения Медведева оценила уровень женского катания на фоне недопуска россиян.

– Не получится ли в фигурном катании какого-то провала к тому моменту, когда мы вернемся?

– О каком провале может идти речь, когда после отстранения нашей сборной практически ни одного чисто исполненного четверного элемента девочками мы не увидели? Да, были тройные аксели. Тройной прыжок тоже считается элементом ультра-си, но тем не менее чемпионаты мира и Европы, этапы и финалы Гран-при выигрываются только с тройными акселями. С таким набором я выигрывала в свое время – с двумя каскадами 3-3, все тройное, все чистенько, красиво.

Но тем не менее на международную арену уже выходили Саша Трусова, Камила Валиева, Аня Щербакова, Алена Косторная – огромное количество девчонок, которые делали не по одному четверному, а по два, а то и по четыре. А Саша Трусова на Олимпиаде аж пять четверных исполнила! Такого уровня мы в принципе не видели за последние три года на международной арене.

Поэтому о каком провале может идти речь? Только взлет! Тем более если мы посмотрим на другие виды спорта – фехтование, теннис, плавание, где есть ребята из российской сборной, везде мы показываем хорошие результаты, – сказала чемпионка мира 2016 и 2017 годов Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
logoЕвгения Медведева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлена Косторная
женское катание
logoКамила Валиева
logoсборная России
logoАнна Щербакова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Шимада, Барахтина, Гладки, Окада, Хван Чон Ель, Немировски, Ежова покажут произвольные программы
18 минут назад
Анастасия Зинина тренируется в группе Сергея Шиляева
152 минуты назад
Авербух о запрете флага РФ на турнирах ISU: «Крайне несправедливая и нечестная ситуация. Но как нас всегда учили в спорте – чем сложнее, тем мы сильнее»
5сегодня, 17:47
Хуснутдинова о переходе к Тутберидзе: «Не рассматривали другие тренерские штабы. Этери Георгиевна – большой профессионал в своем деле, хотели попасть именно к ней»
5сегодня, 16:28
Бестемьянова о Трусовой: «Не думаю, что возвращение в профессиональный спорт возможно. Думаю, она не захочет восстанавливать четверные»
8сегодня, 16:14
Медведева о шопинге: «Порой случаются беспорядочные покупки. «Свинка-купилка» – это я»
34сегодня, 16:07
Алиса Лью вышла на лед в новом платье для произвольной программы
55сегодня, 15:18Фото
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
сегодня, 14:58
Евгения Медведева: «Круто, что наше подрастающее поколение возвращается к азам русской музыки. Был момент некоего провала, когда писалась музыка недостаточно душевная»
24сегодня, 14:39
Медведева о поездке на исполком МОК в 2017-м: «Никогда в жизни так не нервничала. Руки трясутся, в какой-то момент я начала реветь»
37сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Го Жуй и Чжан Ивэнь, Мосс и Галбави выступят с произвольными программами
10 минут назад
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
вчера, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42