Медведева о женском катании: «ЧМ и ЧЕ только с тройными акселями, я в свое время выигрывала с каскадами 3-3. После отстранения нашей сборной практически ни одного чистого четверного»

Евгения Медведева оценила уровень женского катания на фоне недопуска россиян.

– Не получится ли в фигурном катании какого-то провала к тому моменту, когда мы вернемся?

– О каком провале может идти речь, когда после отстранения нашей сборной практически ни одного чисто исполненного четверного элемента девочками мы не увидели? Да, были тройные аксели. Тройной прыжок тоже считается элементом ультра-си, но тем не менее чемпионаты мира и Европы, этапы и финалы Гран-при выигрываются только с тройными акселями. С таким набором я выигрывала в свое время – с двумя каскадами 3-3, все тройное, все чистенько, красиво.

Но тем не менее на международную арену уже выходили Саша Трусова, Камила Валиева, Аня Щербакова, Алена Косторная – огромное количество девчонок, которые делали не по одному четверному, а по два, а то и по четыре. А Саша Трусова на Олимпиаде аж пять четверных исполнила! Такого уровня мы в принципе не видели за последние три года на международной арене.

Поэтому о каком провале может идти речь? Только взлет! Тем более если мы посмотрим на другие виды спорта – фехтование, теннис, плавание, где есть ребята из российской сборной, везде мы показываем хорошие результаты, – сказала чемпионка мира 2016 и 2017 годов Медведева .