Медведева о шопинге: «Порой случаются беспорядочные покупки. «Свинка-купилка» – это я»
Евгения Медведева высказалась о «беспорядочных покупках» во время шопинга.
– Сколько у вас выходных в месяц?
– Если повезет, то 2-3 выходных. Не повезет – без выходных работаю. Как пойдет.
– А есть какие-то слабости? Например, залипнуть в телефоне с каким-нибудь сериалом? Заняться шопингом, как вариант…
– Насчет шопинга – я не помню, когда последний раз физически была в магазине. Обычно у меня это происходит онлайн, в телефоне.
Порой случаются беспорядочные покупки. «Свинка-купилка» – это я. А если говорить про реальные слабости, то могу залипнуть на всякие странные тупенькие видосики в социальных сетях. Но чтобы окончательно не отупеть, это занятие я все время стараюсь заменить чем-то более полезным, например, вяжу крючком или читаю книгу, – сказала двукратная мира по фигурному катанию Медведева.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости