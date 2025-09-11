14

Медведева о шопинге: «Порой случаются беспорядочные покупки. «Свинка-купилка» – это я»

Евгения Медведева высказалась о «беспорядочных покупках» во время шопинга.

– Сколько у вас выходных в месяц?

– Если повезет, то 2-3 выходных. Не повезет – без выходных работаю. Как пойдет.

– А есть какие-то слабости? Например, залипнуть в телефоне с каким-нибудь сериалом? Заняться шопингом, как вариант…

– Насчет шопинга – я не помню, когда последний раз физически была в магазине. Обычно у меня это происходит онлайн, в телефоне.

Порой случаются беспорядочные покупки. «Свинка-купилка» – это я. А если говорить про реальные слабости, то могу залипнуть на всякие странные тупенькие видосики в социальных сетях. Но чтобы окончательно не отупеть, это занятие я все время стараюсь заменить чем-то более полезным, например, вяжу крючком или читаю книгу, – сказала двукратная мира по фигурному катанию Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
женское катание
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
деньги
