  • Анисина о Сизероне и Фурнье-Бодри: «Что-то могут, если хорошо откатаются. Но если Лоранс не похудеет, я не знаю. Мне прямо режет глаз»
Анисина оценила перспективы Фурнье-Бодри и Сизерона в новом сезоне.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон представляют Францию в танцах на льду. Этот сезон станет дебютным для дуэта.

– Мне произвольная программа понравилась. Я специально посмотрела. А ритм-танец мне абсолютно не понравился. Но в этой паре что-то есть. Конечно, все будут сравнивать с Габриэлой (Пападакис), все будут проводить параллель, но эта девочка другая.

На мой взгляд, ей надо похудеть килограмм на 10. Леша (Ягудин) сейчас скажет, что это неважно. А я считаю, что это важно, потому что она немножко тяжеловатая. Но у нее что-то есть. Она более пластичная. Если у Габриэлы был такой немножко стиль холодный, на линиях все, то из нее что-то можно вынуть, изнутри. Но для меня как бы 10 кг надо прямо вот…

– А можно такое вынуть, что позволит этой паре в этом сезоне взять олимпийское золото?

– Ну, мне кажется, что если она приведет себя в хорошую форму, у них шансы неплохие. Она хорошо катается, у нее хорошее тоже скольжение. Они проделали большую работу с Гийомом, потому что они катаются не так уж долго. А ты знаешь, что нескатанная пара – это не это непросто.
С Габриэлой они катались лет 20. Когда у тебя скатанные партнеры, ты катаешься и даже говорить не надо – жест сделал и понял все, машина налаженная. А тут опыта нет, у нее в особенности. И какие ситуации встретятся на пути?

– Похудеть. Похудеть, чтобы лучше выглядеть рядом с ним или похудеть, чтобы легче кататься? То есть для вас она тяжеловата на льду самостоятельно или она вместе с ним тяжеловата, потому что она достаточно мышечная? Не могу сказать, что у нее лишний вес, у нее просто мышцы.

– Да, но она большая. Она большая. Это дает объем, тяжесть, и восприятие, естественно, ухудшается за счет этого. Потому что нет легкости. Я посмотрела, и мне сразу это бросилось в глаза, что это мешает. И вот в короткой программе – прямо вообще.

– А вам говорили такое? Вы же суперчемпионка.

– Говорили. Я всю жизнь худею. Мне всю жизнь говорили, что надо худеть, худеть. Вот сколько я себя помню.

– Я к тому, что нынешнее поколение воспринимает это как вторжение в личную жизнь, границы. Даже спортсмены и спортсменки, хотя знают, что это профессионально правильно. А в 90-е, нулевые как это было?

– У нас это был критерий. Нас взвешивали каждый день. Я помню Наталью Владимировна Линичук, если на следующий день на 500 г меньше на весах не будет, то все: кросс, бегать – на тренировку не пускали. Мы с Анжелой Крыловой частенько бегали эти кроссы.
Нет, ну дан выбор, но она посмотрела бы... Время есть.

С таким весом тяжело воспринимается, тяжело разогнаться. Гийом поспевает, у него все нормально. Просто эта девочка поживее, чем Габриэла. Она более женственная, двигается больше, у нее больше эмоций. Там (с Пападакис) все было без особых эмоций. А у этой девочки как раз есть этот плюс.

– Есть ли у них шанс выиграть Олимпиаду сейчас?

– Это зависит от многих факторов. Американцы и канадцы уже более опытные. Не знаю. Если вы говорите, что у французов хороший судейский корпус, то я думаю, что Сизерон что-то могут, если хорошо откатаются. Но если она не похудеет, я не знаю. Мне прямо режет глаз. Она хорошая, поэтому надо как-то взять себя в руки. Знаю, это тяжело, но надо, – сказала олимпийская чемпионка Марина Анисина в эфире шоу «Каток».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс
