9

Bolero Cup. Фир и Гибсон победили в танцах на льду, Рид и Амбрулевичюс – 2-е

Британские танцоры на льду Фир и Гибсон победили на турнире Bolero Cup.

Bolero Cup

Шеффилд, Великобритания

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 199,81

2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 197,50

3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 181,68

4. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 176,10

5. Рафаэлла Кончиус – Алексей Щепетов (США) – 167,44

Произвольный танец

1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 121,19

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 118,51

3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 109,09

4. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 105,49

5. Рафаэлла Кончиус – Алексей Щепетов (США) – 103,32

Ритм-танец

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,30

2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 76,31

3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 72,59

4. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 70,61

5. Рафаэлла Кончиус – Алексей Щепетов (США) – 64,12

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Рафаэлла Кончиус
logoсборная Великобритании
результаты
Саулюс Амбрулевичюс
logoсборная Литвы
Холли Харрис
Льюис Гибсон
logoсборная США
Джейсон Чан
Эллисон Рид
Алексей Щепетов
Лайла Фир
сборная Австралии
танцы на льду
Джонатан Роджерс
Эми Куи
