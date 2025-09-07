Bolero Cup. Фир и Гибсон победили в танцах на льду, Рид и Амбрулевичюс – 2-е
Bolero Cup
Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 199,81
2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 197,50
3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 181,68
4. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 176,10
5. Рафаэлла Кончиус – Алексей Щепетов (США) – 167,44
Произвольный танец
1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 121,19
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 118,51
3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 109,09
4. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 105,49
5. Рафаэлла Кончиус – Алексей Щепетов (США) – 103,32
Ритм-танец
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,30
2. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 76,31
3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 72,59
4. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 70,61
5. Рафаэлла Кончиус – Алексей Щепетов (США) – 64,12