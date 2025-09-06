5

Вегера о новой короткой: «Программу поставил Сергей Плишкин. Я изобретаю, собираю механизм – в этом образе выступает Кира»

Кира Доможирова и Илья Вегера рассказали о новой короткой программе.

Вегера: Эту программу поставил Сергей Сергеевич Плишкин, он предложил и музыку Кирилла Рихтера «Mechanisms», поэтому и программа так называется.

Я изобретаю, собираю механизм – в этом образе выступает Кира. Изначально не конкретизировали, кого или что именно должна играть Кира. Просто механизм. Потом стали додумывать, и замысел будет дорабатываться.

На прокатах у нас не получилось раскрыть до конца образы и все показать.

Доможирова: Но программа мне очень нравится.

Вегера: В первую очередь у Киры это связано с выбором музыки, потому что, наконец, нашли музыку, которая ей нравится. Я предлагал свои варианты, но они не подошли, потому что я больше смотрел в веселую сторону, такую музыку подбирал. Но Павел Сергеевич сказал, не хочется повторяться. Такие программы у нас были.

– Вам интересен процесс постановки новых программ?

Вегера: Конечно, интересно. Единственное, что мне не нравится, когда туплю, не догоняю.

– Не успеваешь за мыслью постановщика?

Вегера: Да. Пока мне тяжело с ходу воспроизвести то, что задумал постановщик. Со временем, может, это поменяется, но сейчас сделать все сразу… Это нужно, чтобы все звезды сошлись!

– Вы работали с разными постановщиками, чем увлекает Сергей Плишкин?

Вегера: Первые программы нам ставили тренер Татьяна Тудвасева и хореограф Иван Малафеев. Потом подключился Сергей Сергеевич. Мне очень нравится, что в каждой его программе есть определенный…

Доможирова: Замысел.

Вегера: Да, замысел. Потому что иногда ставят программы, смотришь и думаешь, а что они катают? Даже потом, когда рассказывают сюжет, смотришь и думаешь: ну, ладно, пусть так будет.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Сергей Плишкин
пары
Илья Вегера
logoсборная России
Кира Доможирова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о постановке программы Мишиной и Галлямову: «С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо»
84 сентября, 12:31
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
54 сентября, 08:59
Александр Галлямов: «Для меня не сложно привыкать к классической музыке. Гораздо сложнее было учиться кататься под Джексона»
73 сентября, 17:55
Главные новости
Алина Загитова: «Впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице. Благодаря Московскому спорту город становится еще более открытым для активности»
336 минут назад
Гран-при среди юниоров. Каназава, Ван Ихань, Со Чжин Юн, Бранденбург, Чао, Вада, Титова выступят с произвольными программами
1049 минут назад
Гран-при среди юниоров. Нишино победил, Чхве Ха Бин – 2-й, Уэмура – 3-й
2сегодня, 13:55
Плющенко о том, кто из футболистов мог бы стать фигуристом: «Однозначно Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для катания»
36сегодня, 13:30
Kinoshita Group Cup. Чиба победила, Сакамото – 2-я, Мияке – 3-я
40сегодня, 11:23
Кондратюк о четверном акселе: «Пробовал его делать, последний раз – где‑то полгода назад. На данный момент сосредоточен на подготовке к стартам»
4сегодня, 09:25
Александра Трусова: «Самой большой сложностью в родительстве оказался сон. Миша хочет спать только на руках»
28сегодня, 09:21
Kinoshita Group Cup. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Нагаока и Моригути – 3-и
18сегодня, 08:29
Kinoshita Group Cup. Лорьо и Ле Гак лидируют после ритм-танца, Зингас и Колесник – 2-е, Несет и Маркелов – 3-и
1сегодня, 07:08
Марк Кондратюк: «Новые программы поставлены. Сейчас уже в достойной, хорошей форме для этого времени года»
7сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
вчера, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24