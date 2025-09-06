Вегера о новой короткой: «Программу поставил Сергей Плишкин. Я изобретаю, собираю механизм – в этом образе выступает Кира»

Кира Доможирова и Илья Вегера рассказали о новой короткой программе.

Вегера: Эту программу поставил Сергей Сергеевич Плишкин, он предложил и музыку Кирилла Рихтера «Mechanisms», поэтому и программа так называется.

Я изобретаю, собираю механизм – в этом образе выступает Кира. Изначально не конкретизировали, кого или что именно должна играть Кира. Просто механизм. Потом стали додумывать, и замысел будет дорабатываться.

На прокатах у нас не получилось раскрыть до конца образы и все показать.

Доможирова: Но программа мне очень нравится.

Вегера: В первую очередь у Киры это связано с выбором музыки, потому что, наконец, нашли музыку, которая ей нравится. Я предлагал свои варианты, но они не подошли, потому что я больше смотрел в веселую сторону, такую музыку подбирал. Но Павел Сергеевич сказал, не хочется повторяться. Такие программы у нас были.

– Вам интересен процесс постановки новых программ?

Вегера: Конечно, интересно. Единственное, что мне не нравится, когда туплю, не догоняю.

– Не успеваешь за мыслью постановщика?

Вегера: Да. Пока мне тяжело с ходу воспроизвести то, что задумал постановщик. Со временем, может, это поменяется, но сейчас сделать все сразу… Это нужно, чтобы все звезды сошлись!

– Вы работали с разными постановщиками, чем увлекает Сергей Плишкин?

Вегера: Первые программы нам ставили тренер Татьяна Тудвасева и хореограф Иван Малафеев. Потом подключился Сергей Сергеевич. Мне очень нравится, что в каждой его программе есть определенный…

Доможирова: Замысел.

Вегера: Да, замысел. Потому что иногда ставят программы, смотришь и думаешь, а что они катают? Даже потом, когда рассказывают сюжет, смотришь и думаешь: ну, ладно, пусть так будет.