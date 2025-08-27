Рижский клуб Kristal Ice об обвинениях Степченко в адрес тренеров: «Это просто пиар и отговорки»
Тренеры рижской школы ответили на обвинения в абьюзе со стороны Степченко.
Ранее латвийская фигуристка Софья Степченко рассказала о жестоком обращении со стороны тренеров спортивного клуба Kristal Ice Раймо Рейнсалу и Ольги Ковальковой.
«Если хотите узнать всю историю, просто просмотрите материалы за 13 лет... Тренеры в этом клубе никогда и никому из детей не делали ничего плохого.
Что касается Софьи – она была как королева в нашем клубе. Ее не очень удачная смена тренерского штаба, а теперь унижение родного клуба – это просто пиар и отговорки», – сказали в организации.
«Я пыталась покончить с собой». Латвийская фигуристка Степченко пожаловалась на абьюз со стороны тренеров в Риге
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
