  • Трусова о возвращении на лед после родов: «Катаюсь по 20 минут, чтобы ничего не произошло. Полностью вернуть нагрузки можно через 6-8 недель»
26

Александра Трусова рассказала о возвращении к тренировкам на льду после родов.

6 августа фигуристка родила сына Михаила.

«Несложно было возвращаться на лед. Я больше переживаю просто потому, что таких ситуаций у меня еще не было в жизни. Я и болела, и со сломанной ногой каталась – все это было, и это не страшно, потому что я знала – если не болит, значит, все нормально.

Здесь же намного страшнее, потому что в целом я чувствую себя хорошо, но при этом нужно минимум месяц-полтора выдержать. Конечно, переживаю, что что-то может пойти не так, хотя самочувствие хорошее.

19 августа была третья тренировка, и с каждым разом я чувствую себя намного лучше и увереннее на льду. Вначале немного «кидало» на пятки и носки, потому что давно не каталась – такого перерыва еще не было.

Уже чувствую себя гораздо увереннее, но все равно катаюсь по 20 минут, чтобы ничего не произошло. В среду было две недели, и мне сказали, что после этого срока можно понемногу наращивать нагрузку. Но полностью вернуть нагрузки можно только через 6-8 недель», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова.

«Родила!» Что еще мы знаем о Трусовой-маме

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
